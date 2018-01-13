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Buradasınız : » » Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Koruma altına aldığımız çocuk sayısı 5 bin 600'lere ulaştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Koruma altına aldığımız çocuk sayısı 5 bin 600'lere ulaştı

Bakan Kaya, "Türkiye geneli 111 mobil ekibimiz var. Önümüzdeki dönemde ekip sayımızı da arttırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız." dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Koruma altına aldığımız çocuk sayısı 5 bin 600lere ulaştı

Kaya, Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik Türkiye genelinde proje yürüttüklerini belirterek, bu çocukları gördükleri anda aldıklarını, ailelerini incelediklerini söyledi.

İhmal ve istismardan dolayı 5 bin 600 çocuk koruma altında

Çocuk ekonomik sebeplerden dolayı çalıştırılıyorsa aileye destek verdiklerini ifade eden Kaya, "Ama ihmal ve istismar söz konusuysa da çocukları koruma ve bakım altına alıyoruz. Türkiye geneli Bakanlığımızın el uzattığı çocuk sayısı şu an 5 bin 600'lere ulaştı, Türkiye geneli 111 mobil ekibimiz var. Önümüzdeki dönemde ekip sayımızı da arttırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız. İstiyoruz ki tüm çocuklarımız okullarda olsun, sokaklarda değil." ifadesini kullandı.

"Hiçbir kızımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz"

Erken yaşta evliliklerle mücadeleye destek verecek bir eylem planı yayınladıklarını dile getiren Kaya, Kocaeli'de bu anlamda rakamların Türkiye ortalamasına göre çok yüksek olmadığını kaydetti.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Hiçbir kızımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz, hepsinin eğitim hayatının içinde yer almasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, istismar, ihmal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya
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