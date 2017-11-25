Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Kadınlarımızı her alanda güçlendireceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede farkındalık oluşturmak için kendilerine destek olan Galatasaray ve Alanyaspor kulüplerine teşekkür etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra Bakan Kaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek "Biz 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' anlayışıyla kadınlarımızı güçlendirici politikalar yapıyoruz. Bu maçta bize destek olan Galatasaray ve Alanyaspor kulübünün başkanlarına, futbolcularına teşekkür ediyoruz. Sahaya bizim pankartlarımızla çıkarak destek verdiler. Kadınlarımızı her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin kadınları güçlü olsun. Güçlü kadınlar, Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlayacak. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefi ile kadınlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz kadına şiddete sebebi ne olursa olsun karşıyız. Sporun birleştirici gücü var. Barışı aynı zamanda simgeliyor." değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmanın da çok heyecanlı geçtiğini belirten Kaya, "Galatasaray'ın sahasında ilk defa maç izliyorum. Futbolcularımız çok güzel oynadı. Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz da gayet başarılıydı. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Bakan Kaya'nın çok önemli bir görev için geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti

"Bakanımız, kadına karşı şiddeti protesto etmek ve farkındalık için buradaydı. Kadınlarımız, anamız, eşimiz, bacımız... Onlara şiddet uygulamak olabilir mi? Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, Galatasaraylılar adına, kadına şiddetin vatana ihanet ve aileye ihanet olarak nitelendirilmesini istiyorum. Bakanıma da teşekkür ediyorum. Farkındalık için bizi seçti. İnşallah şiddet son bulur."