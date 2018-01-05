  • 05 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.743
    EURO 4.509
  • BIST 116637.94
    ALTIN 158.4
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan Tatvan'da Tugay Komutanlığına ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan Tatvan'da Tugay Komutanlığına ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, terör örgütüne yönelik operasyonlar hakkında bilgi aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayadan Tatvanda Tugay Komutanlığına ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün, gezi ve temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e gelen Bakan Kaya, bugün de ziyaretlerine devam etti.

Kaya, sabah Bitlis Polisevi'ndeki kahvaltı programının ardından Sorgun Kışlası'na geçerek, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya tarafından karşılanan Kaya, burada şeref defterinin imzaladı.

Terör örgütünün bölgedeki barınma alanları ve gerçekleştirilen operasyonlar hakkında da bilgi alan Kaya, askerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından Bakan Kaya, askeri helikopterle Van'a hareket etti.


Kaynak: AA

Etiketler: tugay komutanlığı, Bitlis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER