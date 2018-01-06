Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Zehir evlerimizin içine girmiş durumda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üsküdar Belediyesi ile Bilişim ve İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen "Ailelerde Teknoloji Kullanım Kültürü Semineri"ne katıldı.

Bakan Kaya bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında büyük kolaylıklar sağladığını ve bilgiye erişimin artık parmakların ucunda olduğunu söyledi.

"Bugün teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, bizlere inanılmaz imkan ve fırsatlar sunuyor. Diğer taraftan, teknolojinin birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini de doğru analiz etmemiz gerekiyor. İnternet ortamında zararlı içerikler, kötü amaçlı kullanıcılar toplum hayatında olduğu gibi sanal dünyada da çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimizi tehdit ediyor. Çocuklarımızın sanal dünyada tıpkı gerçek dünyadaki gibi korunması için onları internet kullanımı konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek zorundayız."

Kaya, 2 yaşındaki çocuklara tablet veya cep telefonu vererek çocukların fiziki ve ruhsal sağlıklarının tehlikeye atıldığını belirtti.

"Çocuklarımız farkında olmadan tek tuşla son derece zararlı içeriklere maruz kalabiliyor. Artık her türlü bilgi paylaşımı, maalesef sınır tanımaksızın dolaşıma açık vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, zehir evlerimizin içine girmiş durumda. Bu nedenle, aileler ve öğretmenler olarak üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün teknoloji, internet bağımlılığı tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi çocuklarımızı tehdit ediyor."

Kaya, Bakanlık olarak aile ve toplum sağlığını korumak için uyuşturucu, alkol bağımlılığıyla mücadelede gösterdikleri kararlılığı teknoloji bağımlılığı konusunda da gösterdiklerini belirterek, bu nedenle diğer bakanlıklarla birlikte "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu"nu oluşturduklarını söyledi.

Özellikle okullarda hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planlarının uygulanmasını önemsediklerini ifade eden Kaya, bağımlılıkla mücadelede elde edecekleri başarıda yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal Medya Çalışma Grubu

Bakanlık olarak medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, RTÜK ile Aile Bakanlığı'nın iş birliğinde çalışmalar yürütüldığürü belirten Kaya bir de sosyal medya çalışma grubu kurulduğunu söyledi.

"Bakanlığımız bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' kurduk. Bu grup, çocukların dijital oyunlar ve sosyal medya üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi çalışmaları ile önleyici amaçlı çalışmalar yürütüyor."

Kaynak: AA