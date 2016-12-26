Aile şoförünü öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Beykoz'da bir villada aile şoförünü bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Anadolu Hisarı'nda babasının şoförlüğünü yapan Nihat Bulca'yı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B. T. Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli,"kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli B. T. Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Beykoz Anadolu Hisarı'nda şoförlüğünü yaptığı kişinin oğlu B. T. Y. ile tartıştığı öne sürülen Nihat Bulca (50) kavganın büyümesi üzerine bıçakla yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bulca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alınmıştı. AA