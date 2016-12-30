Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.523
    Euro: 3.716
  • BIST: 77908.93
    Altın: 131.043

Kapat
Buradasınız : » » Ahmet Şık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ahmet Şık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ahmet Şık, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ahmet Şık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gazeteci Ahmet Şık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen Ahmet Şık'ın savcılık işlemleri sona erdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Şık hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğu öne sürülerek, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Etiketler: ahmet şık, gazeteci, terör propagandası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER