  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ahmet Altan'a terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

Ahmet Altan'a terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

Ahmet Altan "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yargılandığı davada 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Ahmet Altana terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan Ahmet Altan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık Altan'ın avukatları da hazır bulundu.

Sanık Altan savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin mahkeme heyetine savunma yaptı. Savunmasını ardından avukatları söz alarak, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Altan'ın, "bir internet sitesinde" yayımlanan "Ezip geçmek" adlı makalesinde kullandığı ifadelerle Diyarbakır/Sur, Şırnak/Cizre ve Mardin'de silahlı terör örgütü PKK'nın şehir savaşı stratejisi için kullandığı "hendek kazma" eylemlerini masumane göstermeye çalıştığını belirtti.

Heyet, sanık Altan'ı ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ahmet Altan'ın dava konusu yazıda Cumhurbaşkanı için yaptığı ağır ithamlar, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığını küçük düşürücü ifadeler, bu ifadelerin ve ithamların farklılığı ile yoğunluğunu dikkate alan heyet, sanık Altan'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, sanığın, 4 Ocak tarihli duruşmada heyete karşı olumsuz tutum ve davranışları ile pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim yapmadı.

Sanık Ahmet Altan, toplamda 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Altan
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