Ahıska Türkü gençlerin askerlik heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinesinde Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen ve vatandaşlık verilen Ahıska Türkü gençlerin, öz vatanlarında askerlik görevi yapmak için birliklerine gönderilmesine devam ediliyor.

Daha önce 3 genci birliklerine uğurlayan Ahıska Türkleri, 2 genci daha birliklerine göndermenin sevinç ve heyecanını yaşadı. Ahıska Türkü 2 gencin askere gitmesi sebebiyle Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) uğurlama programı gerçekleştirdi.

Bu program öncesi evlerinin yer aldığı alanda bir araya gelen Ahıska Türkleri, askere gidecek Ramil Ahmet ve amcasının oğlu Rafey Ahmet'in evinin önünde dua etti. Ardından Ahıskalı gençler için davul, zurna ve akordeon eşliğinde müzik çalan Ahıska Türkleri, yöresel oyunlar sergiledi.

Duygusal anların yaşandığı programda aileleri ve katılımcılarla helalleşen Ramil ve Rafey Ahmet, araç konvoyuyla ilçe merkezine giderek birliklerine teslim olmak için Burdur'a hareket etti.

"Canımızı, kanımızı vermeye hazırız"

Ahıskalı gençlerden Ramil Ahmet, vatana hizmet edeceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin. Gerekirse Ahıska Türkleri olarak Afrin'e de gideriz. Türkiye'de askerlik yapacağımı hiç düşünmemiştim ancak geldik ve vatanımıza hizmet edeceğiz. Vatan için canımızı, kanımızı vermeye hazırız. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Rafey Ahmet de askere gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek "Vatanımıza kavuştuk, çok sağ olsun Türkiye bizi kabul etti. Vatan için kanımızı, canımızı vermeye hazırız. Türk olduğum için çok mutluyum. Ben de gerekirse Afrin'e giderim. Bütün askerlerimize yardım etmek vatan borcumuzdur" diye konuştu.

Ramil Ahmet'in babası İbrahim Ahmet ise oğlunun vatana hizmet edeceğini aktararak, "Mutluyuz, bugün oğlum askere gidiyor. İnşallah hayırlısı ile askerlerini yapıp gelir, bu vatan borcumuzdur. Biz Ukrayna'da da Özbekistan'da da bu görevi yaptık ama Allah'a şükür vatan toprağına kavuştuk ve burada da askerliğimizi yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA