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Buradasınız : » » Ağrı'nın kadın güvenlik korucuları göreve başladı

Ağrı'nın kadın güvenlik korucuları göreve başladı

Ağrı'da terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik güçlerinin yanında yer alacak 20 kadın güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.

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Ağrının kadın güvenlik korucuları göreve başladı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nda, jandarmanın sorumluluk bölgesinde görev yapacak 20 kadın korucu için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, silah ve teçhizatları teslim edilen korucuların iki haftalık hazırlayıcı zorunlu eğitime tabi tutulduğunu aktardı.

"Kadın güvenlik korucularının güvenlik güçlerinin bir neferi olduğunu" vurgulayan Vali Elban, "Güvenlik korucularımızın vatanın bölünmez bütünlüğü, insanımızın güvenliği, huzur ve refahı için görev yapmaya talipli oldular. Bu kardeşlerimizin sadece güvenlik korucusu olarak kalmayacaklarını kısa bir süre de jandarma teşkilatımız içerisinde farklı görevlere geleceklerini tahmin ediyorum" dedi.

Törene, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kadın güvenlik korucusu, jandarma, ağrı
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