Ağrı'daki saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanması olayına ilişkin yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 gün önce, Patnos Adliyesindeki boşanma davasının duruşması sonrası adliyenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden Cumali Güler'in öldürülmesi, İrfan, Ebubekir ve İsmail Güler'in yaralanması olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan İ.M, M.M. ve İ.M'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Patnos Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, savcılık sorgusu sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Patnos L Tipi Cezaevine gönderildi.