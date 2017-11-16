  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Ağrı'daki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Ağrıdaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5e yükseldi

Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ağrı ve Erzurum il jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerce, dün Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Bölgesi'nde başlatılan operasyon devam ediyor.

Savaş uçakları ve Atak helikopterleri desteğinde yürütülen operasyonda, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

Bu teröristlerden 2'sinin güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, 3'ünün ise hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda tespit edilen sığınakta ise akü, kask feneri, kuru fasulye, biber salçası, makarna, mercimek, deterjan, tuz, turşu, tencere, plastik tabak, çatal, kaşık, tornavida, mont, hortum ve branda gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Malzemeler, Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölgede imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ağrı, terör operasyonu, PKK
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