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Ağrı'daki FETÖ/PDY soruşturması

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Ağrıdaki FETÖ/PDY soruşturması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan bir polis ve 2 öğretmen tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Etiketler: ağrı, fetö, PDY, tutuklama
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