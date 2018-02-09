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Ağrı'daki FETÖ davasında karar: 6'sı ağırlaştırılmış 10 müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde rol aldıkları gerekçesiyle, 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 10 sanığa müebbet, 4 sanığa da 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

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Ağrıdaki FETÖ davasında karar: 6sı ağırlaştırılmış 10 müebbet

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmet Ozan, eski Kurmay Başkanı yarbay İlksen Görkem ve 12 sanık ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulan, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski tuğgeneral Ozan, Kars T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski yarbay Görkem ve diğer sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Sanıklar ve avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan eski tuğgeneral Ozan, eski yarbay Görkem, eski yarbay Orhan Nay, eski binbaşılar Bekir Çiğdem, Metin Uzun ve eski yüzbaşı Melih Durak'ı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Tutuklu sanıklar eski yarbaylar Bayram Bozkurt ve Rıza Gökalp Tuğrul ile eski binbaşılar Ali Rahmi Bozdağ ve Şenol Şen'e, "Anayasa'yı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Ozan'a Vali Işın'ı tehditten 4 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, dönemin Ağrı Valisi Musa Işın'ı tehdit eden sanık Ozan'ı, "suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten faydalanmak suretiyle tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, sanıklar Ozan, Görkem ve Çiğdem, "görevi yaptırmamaya direnmek" suçundan 4 yıl 3 ay 69 gün, tutuklu diğer 4 sanık ise "Anayasa'yı ihlal" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Tutuksuz yargılanan 8 sanığın dosyası ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yarbay İlksen Görkem, tuğgeneral Mehmet Ozan, müebbet, karar, fetö, Doğubayazıt, ağrı
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