Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu madde tespit edildi.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları plakası açıklanmayan tırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramada, tırın dorsesinde "zula" olarak tabir edilen bölmelere gizlenmiş 21 kilogram eroin ve 2 kilo 52 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan tır şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.