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Ağrı'da teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Ağrıda teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ile araçtaki diğer kişiler ise saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristler ile minibüstekilerin yakalanması için operasyon başlattı. 

Etiketler: ağrı, terör saldırısı, terörist saldırı
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