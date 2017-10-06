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Ağrı'da terör saldırısı

PKK'lı teröristler, görevden dönen Gürbulak Sınır Kapısı'nda görevli personele saldırı düzenledi.

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Ağrıda terör saldırısı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca, görevden dönen Gürbulak Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personelini taşıyan araca saldırı düzenlendi.

Dün, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Doğubayazıt'a gümrük personeli taşıyan Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı aracın Telçeker köyü mevkisinden geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. 

Etiketler: ağrı, terör saldırısı
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