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Ağrı'da terör örgütü propagandası yapan 27 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da, terör örgütü propagandası yapan ve Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunu protesto eden kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrıda terör örgütü propagandası yapan 27 kişi gözaltına alındı

Ağrı Valiliği, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve TSK'nın 'Zeytin Dalı' harekatını protesto eden kişilere yönelik yapılan opersayonda 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz merkezi ve ilçelerinde geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen basın açıklamaları, yürüyüş, örgüt mensupları cenazesi ve Diyadin ilçemizde canlı kalkan olaylarına katıldıkları tespit edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin “Zeytin Dalı” adı ile Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yapmış olduğu operasyonu sosyal paylaşım siteleri üzerinden protesto ettikleri ve PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şahısların suç unsurları ile yakalanmalarına yönelik 30.01.2018 günü ilimiz merkezi, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 27 şahıs gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman (kitap, dergi,) ele geçirilmiş olup, şahısların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir” denildi. 

İHA

Etiketler: Ağrı terör operasyonu, ağrı operasyon
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