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Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki operasyonda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

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Ağrıda terör operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki operasyonda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 2015 yılında sözde "köy komisyonu" isimli oluşum içerisinde yer alarak terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik Doğubayazıt ilçe merkezi ve köylerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılar M.Ç, M.A, H.C, İ.A, H.C, İ.B, M.A, S.İ, M.B, D.A. ve M.C, 8 ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: ağrı, Doğubayazıt, operasyon, pkk/kck
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