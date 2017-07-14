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Ağrı'da terör operasyonları

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Ağrıda terör operasyonları

Ağrı'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şehir merkezi ve ilçelerde son gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olmak ve propagandasını yapmak suçlarından 17 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 9'unun adli kontrol şartıyla, 6'sının da işlemlerin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finansal destek sağlayanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise aralarında iş adamı, esnaf, mühendis ve askerlerin bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Etiketler: ağrı, terör, operasyon
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