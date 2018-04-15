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Buradasınız : » » Ağrı'da son 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da son 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı'nda son 10 günde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i sağ 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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Ağrıda son 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı kırsalında icra ettiği operasyon sırasında dün 2 askerin şehit düştüğü anımsatıldı.

Operasyonda 1 teröristin ölü ele geçirilmesi sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kentte son 10 günde icra edilen operasyonlarda 1'i sağ olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir."

Mehmetçik'in son operasyonu, helikopterlerin de katılımıyla engebeli ve kısmen karla kaplı arazide yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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