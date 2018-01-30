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Buradasınız : » » Ağrı'da sıcaklık eksi 18'e düştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ağrı'da sıcaklık eksi 18'e düştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Termometrelerin eksi 18'i gösterdiği Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı. İş yerlerinin camları buz tuttu, mazot depoları donan araçlar ateş yakılarak çalıştırıldı.

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Ağrıda sıcaklık eksi 18e düştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Ağrı’da günlük hayat durma noktasına geldi. Sabahın ilk saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştıramayınca büyük bir şok yaşadı. 
 
Vatandaş seferber oldu
 
Bazı sürücüler ellerine aldıkları aparatlarla buz tutan camları temizlemeye çalıştı. Motoru ve dinamosu tamamen buz tutan minibüs için vatandaşlar seferber oldu, minibüsün altına kartonlarla ateş yakan vatandaşlar uzun uğraşlar sonucun minibüsü çalıştıramadı.
 
Kontağı da donan minibüs için vatandaşlar sanayi sitesinden yardım istedi. Öte yandan ekmek fırını ve barakalarında camları tamamen buz tuttu, vatandaşlar buzları çözmek için yoğun çaba sarf etti.
 
Sabah işe gitmek için araca bindiklerini ve çalıştıramadıklarını söyleyen vatandaşlar, havanın bugün çok soğuk olduğunun dile getirerek araçların donduğunu ve çalışmadığını belirtti. Donan minibüs için ateş yaktıklarını ifade eden araç sürücüsü, 2 saattir minibüsü çalıştıramadıklarını ve yakılan ateşinde buzu donan motor ve dinamoyu çözemediğini kaydetti.
 
 
İHA
Etiketler: ağrı kar, ağrı hava sıcaklığı, ağrı
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