Ağrı'da sel yaşamı olumsuz etkiledi

Ağrı'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolunun ardından biriken sular, Ağrı'nın özellikle yüksek kesimlerindeki Kovancık ve Başçavuş köylerine bağlı yayla ve mezraalarda sele dönüştü.

Selde Kovancık köyüne bağlı Selbend yaylasında yer alan yaylacılara ait bazı çadırlar ve 7 büyükbaş hayvan ile Başçavuş köyü yakınındaki bir dere yatağında otlatılan çok sayıda koyun akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda koyun, sel sularıyla Ağrı Yazıcı Barajı'na kadar sürüklenerek telef oldu.

Selde, toprak kaymalarından sonra yayla ve mezraalardaki bir çok yol da hasar gördü.

"Sel aniden gelince koyunları kurtaramadık"

Sele kapılan küçükbaş hayvan sürüsünün çobanı Kenan Tuğa, yaptığı açıklamada, Başçavuş köyü sakinlerinin yaklaşık 700 koyununun çobanlığını yaptığını aktardı.

Koyunları dere yatağında otlatırken sel geldiğini belirten Tuğa, "Sel aniden gelince koyunları kurtaramadık. Suların sürüklediği koyunlar akıntıya kapılıp gitti. Tahminime göre 100 koyun telef oldu. Mağduruz, destek bekliyoruz." dedi.

Bu sürüde koyunları bulunan İsmail Öztürk, koyunların sıcaktan korunmak için derenin kenarındaki ağaçların altına bulunduğuna işaret ederek, ani sel sonucu çok sayıda koyununun telef olduğunu bildirdi.

Selbend yaylası sakini Cemal Bak da yazın hayvanlarıyla yaylada kaldıklarına işaret ederek, "Selde 4 ineğimiz ve 3 buzağımız gitti. Sel, çadırlarımız, eşyamız, paramız ne varsa götürdü. Tek ceketim kaldı, mağduruz." ifadesini kullandı.

Sel yollara zarar verdi

Köylerde midibüs ile yolcu taşımacılığı yapan Yakup Yılmaz ise Ağrı'dan getirdiği yolcularını Kovancık köyü ve mezraalarına götürürken sel sebebiyle yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Yolcularımı evlerine götüremedim. Yol tamamen yıkılmış durumda. Yaylacıların çadırları, hayvanları sele kapıldı." dedi.

Ağrı-Kovancık yolunun selde hasar görmesi sebebiyle Yılmaz'ın midibüsünden inen yolcuların bir kısmının yaya bir kısmının da başka araçlarla farklı bir yoldan köy ve mezraalarına gittiği öğrenildi.

Hasar gören yolların onarımı için bölgede İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri desteğinde çalışma başlatıldı.