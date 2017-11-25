Ağrı'da saldırıya uğrayan imam Çorum'da toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başından silahla vurularak öldürülen imam Ramazan Bozdağ'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

İskilip Devlet Hastanesi morgundan alınan Bozdağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane bahçesinde dua edilmesinin ardından cenaze aracıyla doğum yeri olan Harun köyüne getirildi.

Burada baba evinin önüne getirilerek helallik alınan cenaze, daha sonra mezarlık yanındaki alana götürüldü.

Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken baba Süleyman Bozdağ'ı İl Müftüsü Ahmet Akın teselli etmeye çalıştı. İmamın kardeşleri Fatma ile Ekrem Bozdağ'ı da asker ve polisler teskin etti.

İmam Bozdağ'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Müftü Akın, konuşma yaptı. Akın, din görevlisi olmasının yanı sıra din gönüllüsü de olduğunu vurguladığı Bozdağ'ın, hayatını İslam'a adayan, bahtiyar ve cefakar insanlar arasında bulunduğunu söyledi.

Akın, şöyle konuştu:

"Beş vakit namazda imam, cumada hatip, dini, İslam'ı anlatan vaiz olarak görev yapan, tek amacı birlik ve beraberlik, kardeşlik, vatan ve millet sevgisi, ezan ve bayrak aşkı olan peygamber varisidir şehidimiz. Şehit kardeşimiz sadece cami imamı değil, aynı zamanda çevresindeki insanların dertleriyle dertlenen, kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir farkı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerine din hizmeti ulaştırma gayretinde olan bir vatan evladıdır. Aynı zamanda hafızı kelamdır. Hain, alçak, vatan ve mukaddesat düşmanı örgüt mensupları tarafından bu genç yavrumuz gençliğine doymadan hayattan koparılmış, şehit edilmiştir. Cenab-ı Hakk şehadetini mübarek, makamını cennet eylesin."

Bozdağ'ın cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bozdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Necmeddin Kılıç, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti, mesleki ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl 3 Kasım'da sözleşmeli imam olarak Uzunyazı köyünde göreve başlayan Bozdağ'ın hafızlık eğitimini İskilip'teki Çakmakdede Kur'an Kursu'nda 2007 yılında tamamladığı, 2012'de de Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

Bekar olan Bozdağ'ın 20 günlük yıllık iznini memleketinde geçirdikten sonra 21 Kasım'da görevinin başına döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA