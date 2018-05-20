Ağrı'da PKK'nın yola döşediği patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı, Doğubayazıt'ta bölücü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiğini açıkladı.

Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: AA