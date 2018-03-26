  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.969
    EURO 4.942
  • BIST 116420.34
    ALTIN 172.611
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Ağrı'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 9'u tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ağrıda PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına "milis/iş birlikçi" olarak faaliyet yürüten kişilere operasyon düzenledi.

Zanlıların suç unsurlarıyla birlikte yakalanması için yapılan operasyonda, 28 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden, aralarında yurt dışı yasağı konulan 6 kişinin de olduğu 12 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, PKK, operasyon, kck, ağrı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER