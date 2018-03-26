Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına "milis/iş birlikçi" olarak faaliyet yürüten kişilere operasyon düzenledi.

Zanlıların suç unsurlarıyla birlikte yakalanması için yapılan operasyonda, 28 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden, aralarında yurt dışı yasağı konulan 6 kişinin de olduğu 12 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA