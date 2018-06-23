Ağrı'da PKK operasyonu: 12 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan, terör propagandası yapan ve terör örgütü adına iş birlikçi olarak faaliyet yürüten şüphelilere Haziran ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 43 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 11 şüphelinin de serbest bırakıldığı bildirildi. Yapılan operasyonlarda 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Hatay merkezli operasyon: 5 gözaltı

Hatay merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yaptığı istihbari çalışmaların ardından Hatay merkezli Adana, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

