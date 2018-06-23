  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ağrı'da PKK operasyonu: 12 tutuklama

Ağrı'da PKK operasyonu: 12 tutuklama

Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 12 kişi tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ağrıda PKK operasyonu: 12 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan, terör propagandası yapan ve terör örgütü adına iş birlikçi olarak faaliyet yürüten şüphelilere Haziran ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 43 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 11 şüphelinin de serbest bırakıldığı bildirildi. Yapılan operasyonlarda 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Hatay merkezli operasyon: 5 gözaltı

Hatay merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yaptığı istihbari çalışmaların ardından Hatay merkezli Adana, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: PKK, kck, hatay, ağrı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER