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Ağrı'da kaybolan Serhat bulundu

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt'ta otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat Eraslan'ın bulunduğunu açıkladı.

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Ağrıda kaybolan Serhat bulundu

Ağrı Valiliği kaybolan çocukla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 25 Haziran Pazartesi günü kaybolan Serhat Eraslan’ın bulunduğunu belirtildi:

"Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir.

Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." 

Kaynak: DHA

Etiketler: serhat eraslan, Doğubayazıt, ağrı
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