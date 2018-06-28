Ağrı'da kaybolan Serhat bulundu

Ağrı Valiliği kaybolan çocukla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 25 Haziran Pazartesi günü kaybolan Serhat Eraslan’ın bulunduğunu belirtildi:

"Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir.

Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: DHA