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Ağrı’da kaybolan Leyla’yı arama çalışmaları devam ediyor

Ağrı’da bayramın ilk günü Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz bulunamayan 4 yaşındaki minik Leyla ekipler tarafından aranmaya devam ediyor.

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Ağrıda kaybolan Leylayı arama çalışmaları devam ediyor

Jandarma ekipleri ve AFAD birlikte arıyor

Ağrı Küpkıran Mahallesi’nde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti çocukları ile beraber akrabalarının olduğu Bezirhane Köyü’ne gitmişti.

Evin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla için 4 günden bu yana Ağrı ve Van AFAD ekipleri, jandarma, korucular ve vatandaşlar köyü didik didik ederek çalışmalarına devam ediyor.

Bugün de sabahın erken saatlerinden bu yana köyü çembere alan jandarma ve AFAD eğitimli köpeklerle araziyi ve köyde bulunan metruk evler ve kuyuları karış karış arıyor.

Leyla için henüz bir bulguya rastlanmadı.

"Bize haber verip sağ salim teslim edene 300 bin lira ödül vereceğiz" 

Bayramda köyde mezarlığa gittiklerini belirten dede Zeki Aydemir, şunları söyledi:

“Ben mezarlıktan taziyeye gelmiştim daha sonra Leyla’nın annesi de eve geçmişti. Kız da amcası ile dışarıda oyun oynuyordu. 20 dakika geçer geçmez bir söylenti yayıldı. ‘Kızı kaçırmışlar ve kız kaybolmuş’ denildi. Ben hiç önemsemedim. Dışarıda çıkmadım. Sonra anons ettiler. Çıktık baktık kız yok. Ben buradan 81 milyon insanımıza sesleniyorum, Allah bu acıyı kimseye vermesin. Çocukları seven ve çocukları olan bu çocuğu 81 ilde 860 ilçede nahiyelerde, beldelerde köylerde bulan ve bize haber verip sağ salim teslim edene 300 bin lira ödül vereceğiz. Bize bir yarımcı olsunlar.” 

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: Leyla Aydemir, kayıp çovuk, ağrı
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