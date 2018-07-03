Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'nın cenazesi toprağa verildi

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir,18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında ölü bulundu.

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leyla'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı.

Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı.

Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane Köyü'ne götürüldü.

Minik Leyla'nın cenazesi sabahın erken saatlerinde, gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.

Kaynak: DHA