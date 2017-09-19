Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde, Türkiye'ye kaçak yollardan at üzerinde bandrolsüz gümrük kaçağı sigara getirileceğinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde Uzunyazı köyü bölgesinde 3 at üzerinde toplam 8 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Telçeker köyünde de şüpheli bir şahsa ait evde kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine arama yapıldığı ve 11 bin 20 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bilgisine yer verildi.