  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.495
    EURO 4.184
  • BIST 104917.77
    ALTIN 146.942
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 19 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ağrıda kaçak sigara operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde, Türkiye'ye kaçak yollardan at üzerinde bandrolsüz gümrük kaçağı sigara getirileceğinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde Uzunyazı köyü bölgesinde 3 at üzerinde toplam 8 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Telçeker köyünde de şüpheli bir şahsa ait evde kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine arama yapıldığı ve 11 bin 20 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Etiketler: ağrı, kaçak sigara operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER