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Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Ağrı'da, 45 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Ağrıda kaçak sigara operasyonu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine ve men edilmesine yönelik Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin ilçelerdeki belirlenen adreslerde arama yaptığı belirtilen açıklamada, "TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 45 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, konu ile ilgili 6 kişi hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. 

Etiketler: ağrı, Ağrı'da kaçak sigara operasyonu
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