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Buradasınız : » » Ağrı'da kaçak göçmen operasyonu

Ağrı'da kaçak göçmen operasyonu

Doğubayazıt ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma, yasa dışı yollarla yurda giren 93 kişiyi yakaladı.

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Ağrıda kaçak göçmen operasyonu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 93 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açılamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Eylül'de Diyadin ilçesi İpek Geçidi mevkisinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama noktasında gelen bir kamyondaki aramada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 54'ü Pakistan, 38'i Afganistan ve biri Somali uyruklu 93 kişi yakalandı.

Kaçaklar ile aracın sürücüsü gözaltına alındı, kamyona da el konuldu.

Etiketler: ağrı, kaçak göçmen, operasyon
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