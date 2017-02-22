  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Ağrıda FETÖ/PDY operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında polis, asker, doktor ve öğretmenlerin de olduğu 13 zanlıyı, il merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'er doktor, komiser, üsteğmen, teğmen ile 2 astsubay tutuklandı.

Diğer 7 zanlı ise 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi. AA

Etiketler: ağrı, fetö/pdy operasyonları
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