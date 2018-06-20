Ağrı'da ekipler 4 yaşındaki Aydemir için seferber oldu

Ağrı'da bayramlaşmak için ailesiyle birlikte, dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir, evin önünde oynarken kayboldu. Küçük çocuğu bulamayan ailesi, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.

Ağrı’da kaybolan Leyla’yı arama çalışmaları devam ediyor

Ekipler, 6 gündür küçük çocuğu bulmak için seferber oldu. Ankara'dan götürülen arama köpeği de, ekiplere eşlik ediyor.

Küçük kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Ailesi de, kızlarının kaçırıldığından şüpheleniyor.

Leyla'nın bulunması için 5 bin fotoğrafı il geneline dağıtıldı. Ağrı Valiliği bünyesinde bir kriz masası oluşturuldu, her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendiriliyor.

Kızının bulunması için çaba gösteren ekiplere teşekkür eden Nihat Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek talebinde bulundu.

Kızının kaçırıldığından tamamen emin olduğunu belirten Nihat Aydemir, “Şuanda gelişme yok. Tüm köy abluka altına alındı. Bütün ekipler bize yardım etmeye çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Benim çocuğum yüzde bir milyon kaçırıldı. Yüzde bir milyon diyorum. Bu çocuk büyük olasılıkla Ağrı’da. Ağrı’dan fazla uzağa gidemez. Benim çocuğum buralardadır. Kaçıran şahıs Allah rızası için geri getirsin. Benim çocuğum daha yemek yiyemiyor. Süt içiyor. Eğer beni duyuyorsa elini vicdanına koysun, çocuğuma süt versin. Benim çocuğumu korkuyorsa bu şahıs götürüp bir yerlere bıraksın.” dedi.

“Kayseri’deki 3 çocuğun kaybolmasında oluşturulan özel ekip buraya da gelsin”

Kayseri’de, 2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Dilruba ve 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ile komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay isimli çocukların kaybolması olayını hatırlatarak kurulan özel ekibe değinen Nihat Aydemir, “Özel ekibe de sesleniyorum. Onlar da bize yardım etsin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanım bize yardım etsin. Benim çocuğumu bulalım. Çok perişanız. Özel ekibin gelmesini istiyorum. Bize yardım etsinler” diye konuştu.

Ağrı Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı

Ağrı Valiliğinden, ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili arama çalışmalarının sürdürüldüğü, her türlü veri ve ihbarın titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 15 Haziran'da Şükran ve Nihat Aydemir'in kızları Leyla Aydemir'in il merkezine bağlı Bezirhane köyünde kaybolduğu, ailesi ve köy halkı tarafından yapılan aramalarda bulunamadığı kaydedildi.

Kayıpla ilgili durumun 155 Polis İmdat İhbar ve 156 Jandarma İmdat hatlarına bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kaybolma olayı ile ilgili olarak haberin alınmasına müteakip, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı 16 personel ve köy halkı ile köy içerisinde bulunan bütün boş metruk binalar, ağıllar, ağzı açık çukurlar, dere yatağı ve her yer tek tek aranmıştır. 15 Haziran 2018 günü İl AFAD ekibi bataklık ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine başlamış olup, ayrıca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmiştir. Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun temin edilen son fotoğrafı tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarına, bütün yol kontrol noktalarına ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiştir. İl Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır." denildi.

Köyde Leyla'nın düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyularının vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi ile su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır. Kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun 5 bin adet fotoğrafı bastırılarak il genelinde dağıtımı yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir. Şu ana kadar kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğuyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her türlü teknik ve imkandan yararlanılmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: AA