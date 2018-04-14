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Buradasınız : » » Ağrı'da çatışma: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

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Ağrıda çatışma: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Jandarma timlerinin Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda, bir grup terörist ile çatışma çıktı.

Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı bir asker de helikopterle Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçtığı belirtildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerinin bir grup terörist tespit ettiğini ifade etti.

Timlerin terörist grupla sağladığı sıcak temasta çatışma çıktığını anlatan Elban, "Operasyonda 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlarımız sürüyor." dedi.

Yaralı 3 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca, Mehmetçik'in Ağrı Dağı bölgesinde son bir haftada yaptığı operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin de sağ olarak yakalandığı kaydedildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: çatışma, ağrı
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