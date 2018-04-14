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Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

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Ağrıda çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Jandarma timlerinin Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda, bir grup terörist ile çatışma çıktı.

Çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgeye gönderilen ambulanslarla Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: çatışma, ağrı
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