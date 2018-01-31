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Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.

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Ağrıda çatışma: 1 asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

AA 

Etiketler: ağrı çatışma, ağrı şehit haberi
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