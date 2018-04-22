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Buradasınız : » » Ağrı'da "Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Ağrı'da "Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Ağrı'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında yapılan "Bölge Güvenlik Toplantısı"na 8 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanları katıldı.

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Ağrıda &quot;Bölge Güvenlik Toplantısı&quot; yapıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı ile kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Ahmed-i Hani Havaalanı'nda Vali Süleyman Elban karşıladı.

Toplantının düzenleneceği otele geçen Soylu, valiler, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri tarafından karşılandı.

Bölge Güvenlik Toplantısı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıya Ağrı, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Hakkari, Erzincan ve Van'da görevli valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

Soylu, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Soylu, talep ve istekleri dinledi. Soylu, daha sonra havayoluyla Ankara'ya gitti.

Kaynak: AA

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