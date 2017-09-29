Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu, iki güvenlik korucusu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül tarihinde Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı.

Dün düzenlenen operasyonda Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, iki güvenlik korucusunun da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.