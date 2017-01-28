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Ağrı-Van karayolu kapandı

Ağrı-Van karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Ağrı-Van karayolu kapandı

Ağrı-Van karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı-Van karayolunun Tutak mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından çığ düştü. Çığ nedeniyle Ağrı'yı, Hamur, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Van'a bağlayan karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Patnos ve Hamur ilçelerinde, karayolları ve özel idare ekipleri, karla mücadele çalışmaları başlattı.

Ayrıca, çığ nedeniyle yolun kapanması üzerine, Patnos ve Tutak ilçelerinden öğrencilerin Ağrı'ya gidemedikleri için bugün yapılan açık öğretim sınavına giremediği öğrenildi. AA

Etiketler: Van, çığ düştü, ağrı-van karayolu, ağrı
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