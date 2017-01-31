  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Ağrı Valiliğinden cezaevine saldırı iddialarına yalanlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Ağrı Valiliğinden cezaevine saldırı iddialarına yalanlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür."

Yapılan açıklamada, haberi yapan muhabirin yargıya vereceği kaydedildi.

Etiketler: ağrı valiliği, Doğubeyazıt, cezaevi saldırı
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