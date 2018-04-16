Ağrı şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda, PKK’lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede sürdürülen operasyonda son 11 gün içerisinde 1’i sağ olmak üzere 16 terörist yakalandı.

Önceki gün çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komando ekiplerinin çalışmaları ve hava destekli operasyonda dün 8 PKK'lı, bugün sabah saatlerinde ise 2 terörist daha öldürüldü.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İran sınırından Küçük Ağrı Dağı bölgesine sızmaya çalışan PKK’nın sözde Ağrı Dağı bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunanların da olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA