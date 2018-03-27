Ağrı merkezli FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazıları aktif görevde bulunan emniyet personeli ile ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 16 ilde 44 zanlıya operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 7 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA