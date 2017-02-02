  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.062
  • BIST 86847.96
    ALTIN 147.005
Buradasınız : » » Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Erzurum karayolu trafiğe kapandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Erzurum karayolu trafiğe kapandı.

Ağrı'yı Erzurum'a bağlayan Saç Dağı ve Sarıcan Deresi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Ağrı'ya gelmek üzere yola çıkan araçlar mahsur kalınca jandarma ve karayolları ekiplerinden yardım istendi.

Öte yandan görüş mesafesinin düşmesiyle kara saplanan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarılırken Saç Dağı ve Sarıcan Deresi mevkisinde yolda kayan araçlar hasarlı kazalara neden oldu.

Kar, tipi ve yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler ise dinlenme tesislerine araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı. 

Etiketler: Ağrı-Erzurum karayolu, kar, Tipi, sürücüler, Eleşkirt
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER