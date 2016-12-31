Ağrı-Erzurum Karayolu ulaşıma açıldı

Ağrı'da, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kayan 2 tırın kapattığı Ağrı-Erzurum Karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki soğuk havanın neden olduğu buzlanmadan dolayı Ağrı-Erzurum Karayolu'nun Güneykaya Köyü mevkisinde, 2 tır kaydı.

Trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söz konusu tırların çekilmesinin ardından, karayolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Buzlanma sebebiyle kentteki Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayollarında da maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Ekiplerin bölgedeki yollarda gece saatlerinde buzlanma olmaması için tuzlama çalışması sürüyor.