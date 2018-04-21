Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın sorumlularına ağır darbe

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 6-16 Nisan tarihlerinde Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonun ardından, etkisiz hale getirilen biri sağ 16 teröristin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik güçlerince çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerden birinin, örgütün sözde "Serhat eyaleti genel sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesi"nin kırmızı kategorisinde yer alan "Yaşar" kod adlı Iğdır Aralık nüfusuna kayıtlı 44 yaşındaki Yusuf Şek olduğu anlaşıldı.

Bir diğer teröristin ise örgütün sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve Aranan Teröristler Listesi'nin mavi kategorisinde yer alan Van Başkale nüfusuna kayıtlı "Berwar" kod adlı 34 yaşındaki Seyran Çomak olduğu ortaya çıktı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle;

“Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar Kod Yusuf Şek. Sözde Serhat Eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar Kod Seyran Çomak ile PYD terör örgütü Sözde Kobani Genel Sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu Cimşit Ali Asker Kod Sultan Mahmut (Suriye Uyruklu) isimli BTÖ mensupları olduğu tespit edilmiştir”

Terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bu teröristlerden birinin de terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu iken terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen, Suriye uyruklu "Cimşit Ali Asker" kod adlı 35 yaşındaki Sultan Mahmut olduğu saptandı.

Örgütün sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olan Mahmut'un, Bingöl'e geçmek için bölgede bulunduğu öğrenildi.

Terör örgütünün yurt içindeki en aktif sorumluları

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristler arasında Sözde Serhat Eyaleti genel sorumlusu Yaşar kod adlı Yusuf Şek, 1992 yılında terör örgütüne katılım yapmış ve hakkında 23 ayrı suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Yaşar kod adlı Yusuf Şek 2 Ağustos 2015 tarihinde Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik bombalı araçlı saldırı eyleminin, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit edilmesi eyleminin, 30 Ağustos 2016 tarihinde Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eyleminin, 10 Eylül 2016 tarihinde Tendürek dağı Karakuş tepe üs bölgesinde 8’i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu anlaşıldı.

(Yusuf Şek - Sağda)

Etkisiz hale getirilen Yaşar kod adlı Yusuf Şek isimli teröristin geçmiş yıllarda Ağrı ili dışında Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan illerinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA, AA