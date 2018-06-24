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AGİT'ten 'seçimde engelleme yok' açıklaması

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim izleme heyeti, Türkiye'de seçim faaliyetlerine yönelik herhangi bir engelleme olmadığını açıkladı.

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AGİTten seçimde engelleme yok açıklaması

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, "AGİT heyetine yönelik herhangi bir engelleme yok. Her zaman kullandığımız metodolojide seçimleri gözlemlemeye devam ediyoruz. Bir sorun yaşamadık." açıklamasında bulundu.

Heyet, yerinde gözlem faaliyetlerine Ankara'daki Teğmen Kalmaz İlkokulunda başladı.

Büyükelçi Glover, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, heyetin 24 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini ve uzun süreli gözlemcilerin bir aydır ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

Birkaç gün önce Türkiye'ye gelen kısa süreli gözlemcilerin de bugün sandık başında olanları gözlemleyeceklerine işaret eden Glover, "Biz de kısa süreli gözlemcilerin yanı sıra sandıklarda seçim günü neler olacağını gözlemlemek için buradayız. Buradan da başka yerlere geçeceğiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gözlemciler tüm bu oy verme sürecinin yanı sıra sayımlar ve tutanakların yazılması, yurt dışı oyların sayılmasını da izleyecekler." diye konuştu.

AGİT Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi ile çalıştıklarını kaydeden Glover, 300-330 civarında gözlemcinin görev yaptığını söyledi.

Glover, "AGİT heyetine yönelik herhangi bir engelleme yok. Her zaman kullandığımız metodolojide seçimleri gözlemlemeye devam ediyoruz. Bir sorun yaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından okula giren heyet, burada seçimler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Uluslararası 8 kuruluştan 415 kişi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek üzere görev yapıyor.

Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığı, propaganda süreci, seçime katılım, seçim iş ve işlemlerini izleyerek bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.

Kaynak: AA

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