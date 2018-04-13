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Buradasınız : » » Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi satanlara 13 tutuklama

Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi satanlara 13 tutuklama

Mersin ve Adana'daki ortak operasyonda, ağır hasar kaydı bulunan çok sayıda aracı hasarsız gibi göstererek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

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Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi satanlara 13 tutuklama

Ağır hasar kayıtlı araçları çeşitli yöntemlerle hasarsız gibi göstererek internet üzerinden satışla 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırıp, yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 kişinin sorguları tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin ve Adana'da ikamet eden bazı şüphelilerin ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internetten satış yaptığını belirleyen güvenlik güçleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatmış, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in Silifke ilçesi ile Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 22 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alınmış, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken bir zanlının cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 17 cep telefonu, 52 sim kart, bir ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, hasarlı araç, Adana
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