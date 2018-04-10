Ağır hasarlı araç satışında 5 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi

Mersin ve Adana'da ikamet eden bazı şüphelilerin ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internetten satış yaptığını belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takiple Mersin'in Silifke ilçesi ile Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 22 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, bir zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 52 sim kart, bir ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkartıldı

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede ise şüphelilerin, piyasa değerinin 10-20 bin lira aşağısında aldıkları ağır hasar kayıtlı araçları çeşitli alışveriş siteleri üzerinden açtıkları farklı hesaplarla hasarsız gibi göstererek satışa çıkardıklarını tespit etti.

Zanlıların her bir alıcı için farklı bir GSM hattı kullandığı, hattın da satış sonrası kapatıldığı belirlendi.

Müşterilere gerçekten hasarsız olan benzer marka, model ve renkteki araçların şasi numarası bilgisini veren zanlıların, anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenlenmesini sağlayıp müşterilerin güvenini kazandıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin bu yöntemle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırıp yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Bu arada çok sayıda mağdur vatandaş da Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Mağdurlar, araç alacak olanları uyararak, araçları mutlaka iyi araştırıp almalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA