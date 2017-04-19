  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ağır ceza hakimi "rüşvet"ten gözaltına alındı

Ağır ceza hakimi "rüşvet"ten gözaltına alındı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Ağır ceza hakimi &quot;rüşvet&quot;ten gözaltına alındı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, bir avukat tarafından yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, halen İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan H.A hakkında, sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında alınan teknik takip ve izleme kararlarına istinaden, önceden seri numarası alınmış 50 bin doların müşteki tarafından Pendik'teki bir avukatlık bürosunda tesliminin ardından, başsavcılığımızca görevlendirilen cumhuriyet başsavcı vekili ve İstanbul Barosundan temin edilen iki avukat ile girilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ve avukat S.B. suç üstü hükümleri gereğince, suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltına alınmışlardır." AA 

Etiketler: rüşvet, ağır ceza hakimi
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